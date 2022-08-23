Sudanlılar, eğitim, turizm ve iş için Türkçe öğreniyor

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da eğitim, turizm, iş ya da meraktan Türkçeye ilgi giderek artıyor.

Ülkede 2016'dan bu yana faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) 2 binden fazla kişiye Türkçe eğitimi verildi. Öncesinde ülkedeki Türkçe eğitimi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından veriliyordu.

Sudan'daki Kur'an-ı Kerim ve İslami Bilimler Üniversitesindeki Türkoloji bölümünden 2011'den beri yaklaşık 300 öğrenci mezun oldu. Halihazırda üniversitede Türkçe derslerini, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen 3 öğretmen veriyor.

Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliğinin çabalarıyla bu sene, Uluslararası Afrika Üniversitesinin Türkoloji bölümünde Türkçe dersleri başlayacak.

Hartum Üniversitesi, Razi Üniversitesi, Nileyn Üniversitesi gibi kurumlarda Türkçe kurslarının açılması için çalışmalar da sürüyor.

Buna ek olarak Sudan Türkiye Mezunları Derneğinde Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle Türkçe dersleri veriliyor.

Türk dizilerinden Türkçe öğreniyorlar

Bazı Sudanlılar da Türk dizileri ve filmleri sayesinde kendi kendilerine Türkçe öğrenebiliyor, dillerini geliştirmek için de YEE'ye geliyor.

YEE'de Türkçe okutmanı Esra el-Sir, "Son yıllarda Sudan halkı çok büyük ilgi gösteriyor. Diziler ve filmlerden Türkçe öğrenmeye çalışan çok insan var. Türkiye'ye gidip orada eğitim görmek isteyenler çok. Aynı zamanda Sudan'da Türk şirketlerinde çalışanlar da var. Bunlar Türkçe öğrenmek ve dillerini geliştirmek için YEE'ye geliyorlar." dedi.

Bu talebi karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Sir, yılda 2 veya 3 defa yeni kurslar açmaya çalıştıklarını ve bu dönemde 5 A1 sınıfı açacaklarını ifade etti.

Türkçeyi turizm, kültür, iş ve araştırma amaçlı öğrenmek istiyorlar

AA muhabiri, farklı sebeplerle Türkçe öğrenmek için kayıt yaptırmak üzere YEE'ye gelenlerle konuştu.

Turizmci Muhammed Zeynulabidin, AA muhabirine, Türkiye'ye 3 defa gittiğini, Türklerin Türkçe bilenlerle daha rahat anlaşabildiklerini belirterek, "Türkiye turizm açısından Sudanlıların tercih ettiği ilk rotalar arasında. Bu yüzden Türkçe çok önemli. Ben de bu sebeple Türkçe öğrenmeye geldim." diye konuştu.

Mimar Esma Babikr de Türk mimarisine, geçmişin asaleti ile geleceğin modernliğinin birleştiği için büyük ilgi duyduğunu ve bu konuda daha fazla araştırma yapmak için Türkçe öğrenmeye başladığını aktardı.

Sudan Türkiye Mezunları Derneğindeki kursta Türkçe öğrenmeye başladığını söyleyen Babikr, YEE'de A2 seviyesinden devam edeceğini anlattı.

Eczacı Ebubekir Ahmed Süleyman da "Türkçe ile ilgili çok şey duydum. Türkçede çok fazla Arapça kökenli kelime olduğunu öğrendim. Güzel ve kolay olacağını düşünüyorum." dedi.

Türkiye'de eczacılık alanında yüksek lisans yapmak istediğini ifade eden Süleyman, Türkiye'deki eğitimin kaliteli olmasının yanı sıra yeni bir kültür öğreneceğini, turistik yerlere de gideceğini belirtti.

Coğrafya ve Çevre Bilimleri Fakültesi öğrencisi Rahme İsam Et-Tahir de YEE'de A1 seviyesinde öğrenim gördüğünü, kurs boyunca hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını ve dili kolayca anlamaya başladığını dile getirdi.

YEE'de gördüğü ilgiye övgüde bulunan Tahir, "Birkaç senedir Türk dizileri seyrediyorum. Bu dizilerden Türkçeyi dilime alıştırabildim. Çok kolay olduğunu gördüm. İlerde de tercüman olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.