Son Dakika Haberleri: "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"
Son Dakika Güncel 'Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'

"Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı"

6 saat önce

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye'nin ev sahipliğinde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sevk ve idaresinde düzenlenen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" 15 ülkeden 47 gemi ve 4 bin 700 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının planladığı iki yılda bir yapılan ve bu yıl 22. kez gerçekleştirilen tatbikatın ikinci safhası, savaş gemilerinin Marmaris'teki Aksaz Deniz Üssü'nden ayrılmasıyla başladı.

Tatbikatı görüntüleyecek basın mensupları da Aksaz Deniz Üssü'nde bulunan, Türkiye'de inşa edilen ve dünyanın en büyük amfibi çıkarma gemilerinden TCG Sancaktar'da yer aldı.

Dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu icra edilen "Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı" ile dost ve müttefik ülkeler arasındaki karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO'ya deklare edilmiş Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Kuvveti Karargahının eğitilmesi amaçlanıyor.

Tatbikatın ikinci günü asimetrik tehdit altında liman çıkış eğitimi ile başladı.

Limandan çıkış yapan gemiler, denizden, havadan ve karadan yöneltilebilecek muhtemel ve ani gelişen sinsi taarruz, sabotaj ve terörist eylemlere karşı birliğin güvenlik seviyesini en yüksek hazırlık durumuna aldı.

Eğitim sahasında mevkisi bilinmeyen denizaltının tespiti rapor edilerek, takip ve hücum edilmesi sağlanıp arama hücum birliği prosedürlerinin uygulanması ve bu kapsamda deniz hava vasıtasının kullanılması gerçekleştirildi.

Tatbikatının ikinci gününde yürütülen faaliyetleri Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu TCG Barboros gemisinde, Amfibi Görev Grubu Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ise TCG Sancaktar gemisinde takip ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 08:42 Kaynak: AA
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