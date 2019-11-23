Son Dakika Haberleri: Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı
Son Dakika Güncel Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı - Son Dakika

Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı

6 saat önce

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı.

Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı

Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
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