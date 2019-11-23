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Doğu akdeniz-2019 davet tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı
6 saat önce
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 11:05 Kaynak: DHA
Doğu Akdeniz-2019 Davet Tatbikatı'na 15 devletten 48 gemi ve yaklaşık 4700 personel katıldı
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