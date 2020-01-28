Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Adana'da düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Adana'da düzenlenecek - Son Dakika Ekonomi

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Adana'da düzenlenecek

6 saat önce

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın istihdam gücünü arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük önem taşıdığını bu amaçla yapılacak tüm çalışmaları her zaman destekleyeceklerini söyledi.

Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı Adana'da düzenlenecek, System.String[]

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana'nın istihdam gücünü arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük önem taşıdığını bu amaçla yapılacak tüm çalışmaları her zaman destekleyeceklerini söyledi.


İl genelinde istihdam sağlamaya yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü ve yapılan çalışmaların değerlendirildiği İl İstihdam Kurulu toplantısı Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında gerçekleştirildi.


Çukurova Üniversitesi Rektörlük binasında bulunan senato salonundaki toplantıya Vali Yardımcısı Zafer Öz, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç ile İl İstihdam Kurulu üyeleri katıldı.


İl istihdam politikaları ile il mesleki eğitim politikalarının görüşüldüğü toplantıda Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın gerçekleştirdiği konuşmanın ardından Prof. Dr. Azmi Yalçın ile Doç. Dr. Oğuzhan Kırdök tarafından bir sunum gerçekleştirildi.


Yürütme Kurulu ile Denetim Kurulu çalışmalarının detaylarıyla ele alındığı toplantıda 2019 yılına ait faaliyet raporu değerlendirildi. Toplantı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı hakkında bilgi verildi.


Vali Demirtaş, Adana'nın istihdam gücünü arttırmaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetlerin büyük önem arz ettiğini ifade edip bu amaçla yapılacak tüm çalışmaları her zaman destekleyeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanlığının himayelerinde Çukurova Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan Doğu Akdeniz Bölgesel Kariyer Fuarı'nın Adana'da gerçekleştirilecek olmasından mutluluk duyduğunu kaydeden Vali Demirtaş, kurul üyelerine gerçekleştirdikleri çalışmalar için teşekkür etti.


Toplantı, görüş alışverişinde bulunulması ve önerilerin dile getirilmesiyle sürdü. - ADANA

Mahmut Demirtaş, Doğu Akdeniz, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:46 Kaynak: İHA
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