Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kentte yapılan dezenfeksiyon, yıkama ve ilaçlama çalışmalarını denetledi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında adeta seferberlik başlattıklarını belirten Karalar, yollar, okullar, karakollar, hastaneler, işletmeler, çocuk parkları, müzeler, belediye ve özel otobüsler gibi akla gelebilecek her noktayı temizlemeye ve dezenfekte etmeye çalıştıklarını kaydetti.

Koronavirüsten nasıl korunulacağına dair bilgilerin bulunduğu 1 milyon broşür bastırdıklarını ve bunların dağıtımını sürdürdüklerini aktaran Karalar, kentin 100 muhtelif noktasına ve belediye otobüslerine 250 dezenfektan koyduklarını belirtti.

Karalar, Adanalılardan kurallara uymalarını ve zorunlu hallerin haricinde dışarıya çıkılmamalarını istedi.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım

Sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadeleyi büyük özveriyle yaptığını ifade eden Karalar, sağlık çalışanlarına belediye otobüslerinin ve metronun ücretsiz hizmet vereceğini de duyurdu.

Yüreğir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

İlçe genelinde bütün ortak kullanım alanlarını, kamu kurum ve kuruluşlarını tek tek dezenfekte eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini, özel donanımlı ekiplerin ilk günden itibaren virüsle mücadele kapsamında Yüreğir genelinde yoğun bir çalışma yaptıklarını kaydetti.

İlçede, 182 okulun dezenfeksiyon işlemini gerçekleştirdiklerini belirten Kocaispir, caddeler, duraklar, parklar, toplu taşıma araçları, kamu kurumları başta olmak üzere bütün ortak kullanım alanlarında önlemler aldıklarını ifade etti.

Kocaispir, ekiplerin tarım işçilerinin yoğun olarak bir arada yaşadığı çadır kentlerde de dezenfeksiyon çalışması yaptığını ve maske dağıttığını bildirdi.

Mersin

Mersin'de, evlenmek isteyen çiftlerin nikahları, dezenfekte edilen salonlarda, maske takılarak atılan imzalarla kıyıldı.

Yenişehir Belediyesi daha önce nikah günü alarak dünya evine girmek isteyen çiftler için Evlendirme Memurluğunu dezenfekte etti.


Nikahlara gelin, damat ve şahitler ile nikah memuru dışında kimse alınmazken, katılımcıların tamamına maske ve eldiven verildi.

Koronavirüs nedeniyle nikahlarını ertelemek isteyen çiftlere, yeni gün ve saat verme konusunda her türlü kolaylığın sağlanacağı bildirildi.

Toroslar Belediyesi tarafından da halk sağlığının korunması ve süreç içerisinde kurumlar arası çalışmaların koordineli bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla "Vefa Sosyal Hizmet Grubu" oluşturuldu.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, yaptığı açıklamada, tedbir çalışmalarını hassasiyetle yürüttüklerini, vatandaşların kullandığı ortak kullanım alanlarını sürekli dezenfekte ettiklerini kaydetti.

Toroslar ilçesinde bulunan Oto Galericiler Sitesi'nde ise ikinci el oto pazarı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Çamlıyayla ilçesinde de belediye ekipleri evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara temel gıda malzemesi desteğinde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini sürdürdü.

Tarsus Belediyesince ise ilçede sokağa çıkması sınırlandırılan 65 yaş ve üstü 30 bin vatandaş için gıda kolisi dağıtılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kolileri belirlenen yaş aralığındaki vatandaşlara düzenli olarak ulaştıracaklarını bildirdi.

Hatay

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların sıkça kullandığı otobüs durakları, park ve ATM'lerde dezenfeksiyon çalışmasını sürdürdü.

Samandağ Belediyesi, ilçe genelindeki parklarda ilaçlama çalışması yapıp, bank ve oturma yerlerini şeritle kapattı.

Belen ve Kırıkhan belediyeleri, 60 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını belediye personelleri aracılığıyla evlerine kadar götürüleceğini duyurdu.

Reyhanlı Belediyesi ekipleri de ilçe genelinde ilaçlama çalışması yaptı.

Koronavirüs, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 04:20 Kaynak: AA

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