Doğu Akdeniz Çalıştayı - Son Dakika

Doğu Akdeniz Çalıştayı

07.12.2020 12:43
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Doğu Akdeniz'de kaynakların paylaşımı ve değerlendirilmesi iş birliği çerçevesinde Türkiye ile imzaladıkları anlaşmanın uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Doğu Akdeniz'de kaynakların paylaşımı ve değerlendirilmesi iş birliği çerçevesinde Türkiye ile imzaladıkları anlaşmanın uluslararası deniz hukuku kurallarına uygun olduğunu belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Akdeniz Üniversitesi'nde düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, Akdeniz'in stratejik konumu itibarıyla dünyanın kalbi sayıldığını söyledi.

Muhammet Tahir es-Siyale, Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarının buluştukları noktada yer alan Akdeniz'in bölgesel ve uluslararası politikalarda önemli olduğu kadar, önemli bir ticaret yolu da olduğunu ifade etti.

Akdeniz'in geçmişte olduğu gibi günümüzde de rekabet merkezini oluşturduğuna, bu nedenle bazı dönemler uyuşmazlıklara neden olduğuna dikkati çeken Siyale, "Akdeniz'e kıyısı bulunan ülkeler asırlar boyunca birlikte yaşamaya, Akdeniz'in güvenlik, barış ve istikrar bölgesi olması yolunda uğraşı vermişlerdir. Her kıyıdaş ülkenin hakkına riayet edilmesi, gaz, petrol gelirlerinin paylaşılmasına saygılı olunmuştur." diye konuştu.

Libya'nın Akdeniz'e bakan kıyısının 2 bin kilometre olduğunu vurgulayan Libya Dışişleri Bakanı es-Siyale, kıyıdaş bölge ülkeleriyle birlikte yaşamaya özen gösterdiklerini, doğabilecek sorunlara da diyalog ve barışçıl yollarla çözüm bulanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Bölge ülkeleriyle karşılıklı çıkar ve saygı temelinde ilişkilerinin olduğunu belirten es-Siyale, "27 Kasım 2019 tarihinde Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan deniz sınırlarının sınırlandırılması anlaşması, iki ülke arasında münhasır ekonomik bölge sularında kaynakların paylaşımı ve değerlendirilmesi iş birliği çerçevesinde yapılmıştır. Anlaşma uluslararası deniz hukuku kurallarına uygundur. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından kabul edilen bu anlaşma herhangi bir ülkeye karşı yapılmamıştır. Diğer ülkelerin haklarına da halel getiren bir anlaşma değildir." diye konuştu.

Anlaşmanın akabinde bazı ülkelerin bunu kınadığını hatırlatan es-Siyale, şöyle devam etti:

"Yasal olmadığını iddia ettiler. Bununla da yetinmeyip benzeri anlaşmalar imzaladılar. Toplantılar, sempozyumlar düzenlediler. Çok taraflı, jeopolitik ittifaklar oluşturdular. Onların bu faaliyetleri hukuki esas ve kurallara dayanmamaktadır. Zira, diğer ülkelerin çıkarları gözetilmemiştir. Bunları tepki davranışları olarak addediyoruz. Bölge dışından bazı ülkelerin meseleye müdahil olmaları durumları çıkmaza sürüklemiştir. Bunların uğraşları, Türkiye-Libya anlaşmasını baltalamaktır. Belirli siyasi ve öç alma nedenleriyle durumu körüklemektedirler."

Bölgedeki son gelişmelerin, uyuşmazlık, gerginlik ve sorunların, olayları çatışmaya doğru sürükleyebileceği uyarısı taşıdığına dikkati çeken Muhammet Tahir es-Siyale, bunun arzu etmedikleri bir durum olduğunu vurguladı.

En yakın zamanda bu sorunların çözüme kavuşturulmasının zorunlu olduğunun altını çizen es-Siyale, şunları söyledi:

"Tehlike çanları çalmaktadır. Bu münasebetle tüm tarafları, davranışlarını kontrol altına almaya, tehdit dilinden uzak durmaya, koşulsuz diyalog masasına oturmaya, uluslararası deniz hukukuna bağlı kalmaya, istikrar ve güvenin tesisine katkıda bulunarak, barışçıl çözüme ulaşılması için çaba göstermeye çağırıyoruz. Bu hususta Türkiye'nin tutumunu takdir ediyoruz. Türkiye siyasi çözüme açık olduğunu beyan etmiş, hak ve adalete çağıran uluslararası hukuka uygun olarak, Akdeniz'in sorunlarına barışçıl çözümler bulunması için bütün ülkelerin katılacağı, uluslararası konferans düzenlenmesi önerisinde bulunmuştur."

Libya'nın hiçbir zaman hakkından ve hukukundan vazgeçmeyeceğini vurgulayan es-Siyale, "Bu hususta kardeş ülke Türkiye ile çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Libya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz Çalıştayı - Son Dakika


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