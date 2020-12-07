Doğu Akdeniz Çalıştayı - Son Dakika

Doğu Akdeniz Çalıştayı

07.12.2020 15:51
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Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Libya'nın doğusunda bulunan deniz altı ve yer altı servetlerinin işletilmesi konusunda Türkiye ile çalışmaya başladıklarını ve yaklaşık 14 kilometrelik büyük bir sahada birlikte çalışılacağını belirtti.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammet Tahir es-Siyale, Libya'nın doğusunda bulunan deniz altı ve yer altı servetlerinin işletilmesi konusunda Türkiye ile çalışmaya başladıklarını ve yaklaşık 14 kilometrelik büyük bir sahada birlikte çalışılacağını belirtti.

Muhammet Tahir es-Siyale, Antalya'da Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen "Doğu Akdeniz Çalıştayı"nda, "Türkiye ile Libya arasındaki iş birliğinin boyutunun ne olduğu?" yönündeki soruya verdiği cevapta, her ülkenin olduğu gibi Libya'nın da haklarını koruduğunu ve korumaya devam edeceğini söyledi.

Libya'nın petrol ülkesi olduğunu ve günde 1 milyon varil petrol üretimi gerçekleştirdiklerini belirten Siyale, "Türk kardeşlerimizle bu konuda neler yapabileceğimizi görüştük. Libya'nın doğusundaki deniz altı ve yer altı servetlerinin işletilmesi konusunda Türkiye ile çalışmaya başladık. Yaklaşık 14 kilometrelik büyük bir sahada birlikte çalışmaya karar verdik. Türkiye'ye katkıda bulunmak için buralarda çalışmalarımızı devam ettireceğiz." diye konuştu.

Siyale, Yunanistan'ın tek taraflı olarak arama sahaları belirlemesinin uluslararası hukuku ihlal etmek anlamına geldiğini kaydetti.

Yunanistan'ın taraflarla istişare etmeden bu kararı aldığını anlatan Siyale, "Yunanistan'a çağrıda bulunduk. 'Oturalım konuşalım, birlikte bir karara varalım. Kabul etmişseniz o zaman Adalet Divanına gidelim. Adalet Divanının vereceği karara göre hareket ederiz.' dedik. Baktık ki uluslararası bazı yabancı şirketler araştırmaya başlamışlar. Hiçbir zaman hakkımızdan feragat edemeyiz." ifadelerini kullandı.

Tuna-1'den 2023'de doğal gaz arzı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar da "Karadeniz'de bulunan doğal gazın Türkiye'nin bundan sonraki stratejilerini arama ve sondaj bakımından nasıl etkileyeceği" yönündeki soru üzerine, doğal gazın Türkiye'nin ekonomisi için çok önemli olduğunu söyledi.

Doğal gazın hem sanayide hem hanelerin ısıtılmasında hem de elektrik üretiminde kullanıldığını belirten Bayraktar, Türkiye'nin, Avrupa'nın 4. büyük doğal gaz piyasası olduğuna dikkati çekti.

Doğal gaz ihtiyacının neredeyse tamamının ithal edilerek karşılandığını vurgulayan Bayraktar, milli enerji ve maden politikasıyla denizlerde başlattıkları aramalar sayesinde Karadeniz'deki Tuna-1 araştırma kuyusunda 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfettiklerini hatırlattı.

Bunun 2020'de dünyada yapılmış en büyük keşif olduğunu kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Doğal gazın Türkiye enerji piyasasındaki yeri bu kadar önemliyken, yüzde 100 dışa bağımlı olduğumuz bir emtiada dışa bağımlılığımızı en az yüzde 25-30 azaltacak bir büyüklükte keşif oldu. Bu açıdan ekonomik büyüklüğü önemli. Bugünkü rakamlarla 80 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklüğü ifade ediyor. Dolayısıyla, dışa bağımlılığımızı azaltmada önemli bir adım. Hala geride çözmemiz gereken ciddi bir dışa bağımlılık problemimiz var. Dolayısıyla biz kararlılıkla hem Karadeniz'deki diğer sahalarda hem de Akdeniz'de aramalarımıza devam edeceğiz. Şimdi en önemli gündemimiz, bu gazı 2023 yılında Türkiye'deki doğal gaz şebekesine bağlamak. Oldukça iddialı bir hedef ve program."

İkinci kuyunun sondajına devam edildiğini aktaran Bayraktar, 2023'de Türkiye'ye ilk gazı getirmek ve 2025-2026'larda yıllık 15-16 milyar metreküplük üretim seviyelerine çıkarmak istediklerini kaydetti.

Bu sahada 2050'lere kadar doğal gaz üretmenin mümkün olabileceğini belirten Bayraktar, "Türkiye için çok önemli bir kilometre taşı. Tam böyle bir döneme bunun denk gelmesi, ayrıca bizim için önemli. Mevcut ve yeni gelebilecek tedarikçilerle bu çerçevede görüşmelerimize başladık, devam ediyoruz. Tüm bunların sonunda Türkiye'nin sanayisine, hane halkına, vatandaşlarımıza daha ucuz ve rekabetçi gaz tedariki yapabileceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Libya, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz Çalıştayı - Son Dakika Ekonomi


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