Doğu Akdeniz'de 15-20 yaş grubu gençler sokağa çıktı - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubu gençler, 11.00-15.00 saatlerinde getirilen serbestlikle tekrar dışarıda olmanın mutluluğunu yaşadı.

Adana'da sıcak hava nedeniyle, sokağa çıkan gençlerin bir kısmı gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

Cadde ve sokaklarda maske takarak önlem alan gençler, sosyal mesafeyi koruyarak birbirleriyle sohbet etti.

Mersin

Mersin'de, maske takarak önlem alan gençler, Adnan Menderes Bulvarı'ndaki sahil bandında güneşli günün keyfini yaşadı.

Gençlerin bir kısmı kıyıda bisiklet sürüp paten kayarken, bazıları da palmiyelerin altında vakit geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de sahil şeridinde önlemler aldı.

Hatay

Hatay'da da sosyal mesafe kuralına uyan ve maske takan gençler, güzel havanın tadını çıkardı.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte özelikle gölgelik alanlarda zaman geçiren gençler, Atatürk Parkı'nda yürüyüş yaptı.

Kimi bisiklet süren kimi de arkadaşlarıyla buluşan gençler, yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı.



Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkan gençler, havanın sıcak olması nedeniyle gölgelik alanlarda bir araya gelmeyi tercih etti.

Şehrin işlek caddelerinde sosyal mesafe kuralına uyarak yürüyen gençler, sohbet edip alışveriş yaptı.