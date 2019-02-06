Doğu Akdeniz'de Araştırma Gemileri, Çalışmalarına Devam Ediyor"

Dr. M. Sadık Akyar Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde, pasif ve sadece askeri tedbirlerden oluşan politikası yerine, aktif ve askeri, siyasi ve ekonomik tedbirleri içeren değişikliklere gidiyor olmasının, çok önemli olduğunu belirterek Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin çalışmalarının...

Dr. M. Sadık Akyar Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde, pasif ve sadece askeri tedbirlerden oluşan politikası yerine, aktif ve askeri, siyasi ve ekonomik tedbirleri içeren değişikliklere gidiyor olmasının, çok önemli olduğunu belirterek Doğu Akdeniz'de araştırma gemilerinin çalışmalarının devam ettiğini söyledi.



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Güvenlik Araştırmaları Merkezi Direktörü Dr. M. Sadık Akyar değerlendirmesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz siyasetinde, pasif ve sadece askeri tedbirlerden oluşan politikası yerine, aktif ve askeri, siyasi ve ekonomik tedbirleri içeren değişikliklere gidiyor olmasının, çok önemli olduğunu ifade ederek, Türkiye'nin geçmiş dönemlerde ki politikasının; Navtex adında, bazı bölgelerde uygulanan geçici kısıtlamalar olduğunu, artık araştırma gemilerinin Doğu Akdeniz'de doğal kaynak aramaya başlıyor olduğunu belirtti.



"Mavi Vatan'a sahip çıkmak ve sesimizi yükseltmek, politikamız olmaya başladı"



Sayın Bakan Hulusi Akar "Biz de buradayız, oldubittilere izin yok" derken, sadece sözde değil, özde de bir politika değişikliğinin mesajını verdiğini belirten Dr. M. Sadık Akyar, "Deniz kuvvetlerimiz, bu bölgede Rumlar'ın yaptığı anlaşmalar sebebiyle, çatışmalı bölgelerde araştırma yapan yabancı şirketlerin gemilerini engellemekle meşguldu. Deniz kuvvetlerinin şimdi görevi, kendi araştırma gemilerimize yapılacak tacizleri önlemektir. Cem Gürdeniz hocanın tabiriyle 'Mavi Vatan'ı başkalarına bırakmak ve sessiz kalmak yerine, ona sahip çıkmak ve sesimizi yükseltmek, politikamız olmaya başladı. Kendi gücünü gösteren ve buradaki komşulara kabul ettiren Türkiye'nin, Karadeniz'de olduğu gibi, bir uzlaşma yoluyla kendine ve komşularına ait Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlarının, uluslararası hukuka uygun ve hakkaniyetli bir şekilde, belirlenmesidir. Avrupa Birliği'ni arkasına almış ve Kıbrıs adasının tek temsilcisi olduğunu iddia eden Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile uzlaşma yoluna gidilmeli. Uzlaşma yoluna gidilmez ise Türkiye, Doğu Akdeniz'de MEB'ni, Bakanlar Kurulu kararı ile ilan eder. Türkiye ile bu bölgede herhangi bir çatışmaya girmenin, bölgesel güçlere herhangi bir faydasının olmayacağı aşikardır" dedi. - İSTANBUL

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