Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı

23.03.2022 09:48
Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı

DOĞU Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları tedirgin etmeye başlarken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.

DOĞU Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları tedirgin etmeye başlarken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, iklim değişikliği ve aşırı balıkçılık nedeniyle Akdeniz'de balık popülasyonunun azaldığını, bu nedenle artan besinlerin denizanaları tarafından tüketilmesi sonucu yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları hem insan sağlığı hem de balıkçılık açısından büyük tehdit oluşturmaya başladı. Yakıcı kapsüllerinin olması nedeniyle temas edildiğinde yangı, kaşıntı, deride kızarıklık ve su toplama gibi klinik etkiler ortaya çıkan denizanaları balıkçı ağlarını doldurdu. Her ağda 50'den fazla denizanası çıktığı belirtilirken Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Deniz Ayas, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ayas, özellikle iklim değişikliği ve aşırı balıkçılığın türün artışını etkilediğini söyledi.

'YAKICI ETKİ BIRAKABİLİYOR'Zehirli bir tür olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ayas, "Ekim aylarında balıkçıların ağlarında çıkmaya başladı. 'Rhopilema Nomadica' adından denizanası türü bu. 1970'ten bu yana Akdeniz'de görülen Kızıldeniz kökenli bir canlı. Zehirli bir tür. Üzerinde batıcı, yakıcı hücreler var. Bu hücreler elinize değdiğinde yakıcı bir etki yaratabilir. Geçtiğimiz yıl Lübnan ve İsrail kıyılarında sıkça görüldü. Her sonbaharda ve kış mevsiminde ülkemizin körfezlerinde popülasyonlar oluşturabiliyor. İklim değişikliği ve çoğalan balıkçılık faaliyetleri nedeniyle artan besinlerin denizanaları tarafından tüketilmesi türün artışına neden olabilecek faktörlerden biri. İyi beslenen denizanalarının yoğunluğu her geçen yıl artarak devam ediyor. Bu yıl önceki senelere göre çok daha fazla denizanası sahillerde görülmeye başlandı" dedi.'TURİZM SEZONUNU OLUMSUZ ETKİLEYEBİLİR'Denizanalarının yoluyla hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Ayas, "Bunlar suyun hareketiyle bir yerden başka yere hareket eden canlılar. Bunların Mersin körfezinden dışarı çıkmasını bekliyoruz ama eğer turizm sezonunda da kalırsa ciddi olumsuz etkileri olabilir. Üniversiteler ve ilgili bakanlıkları türün izlenmesi üzerine faaliyet yürütüyor. Mersin Üniversitesi olarak biz de bu türü Ekim ayından beri izliyoruz. Vatandaşlarımızı bu türe karşı uyarıyoruz. Zehirli bir tür, kesinlikle uzak durmaları lazım. Bu canlılar bulunduğu yerde sabit kalırlar. Bir yerden başka yere dalgayla hareket ederler. Kesinlikle dokunmamak gerekir" diye konuştu.

Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı
Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı
Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı
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Mersin Üniversitesi, Doğu Akdeniz, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı - Son Dakika


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