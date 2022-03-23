Doğu Akdeniz'de balık azaldı, denizanaları çoğaldı - Son Dakika

DOĞU Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları tedirgin etmeye başlarken, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Ayas, iklim değişikliği ve aşırı balıkçılık nedeniyle Akdeniz'de balık popülasyonunun azaldığını, bu nedenle artan besinlerin denizanaları tarafından tüketilmesi sonucu yoğunluğun yaşandığını söyledi.

Doğu Akdeniz kıyılarında yoğun şekilde görülmeye başlanan denizanaları hem insan sağlığı hem de balıkçılık açısından büyük tehdit oluşturmaya başladı. Yakıcı kapsüllerinin olması nedeniyle temas edildiğinde yangı, kaşıntı, deride kızarıklık ve su toplama gibi klinik etkiler ortaya çıkan denizanaları balıkçı ağlarını doldurdu. Her ağda 50'den fazla denizanası çıktığı belirtilirken Mersin Üniversitesi (MEÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Deniz Ayas, uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Ayas, özellikle iklim değişikliği ve aşırı balıkçılığın türün artışını etkilediğini söyledi.