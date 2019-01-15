Doğu Akdeniz'de Barbaros'a Barbaros Refakat Ediyor
1 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'deki bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisine TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı
, Doğu Akdeniz
'deki bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin Paşa
Sismik Araştırma Gemisine TCG Barbaros fırkateyninin refakat ettiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarımızda bilimsel araştırma faaliyetlerine devam etmekte olan Barbaros Hayreddin
Paşa Sismik Araştırma Gemimize Deniz Kuvvetlerimiz tarafından sağlanan refakat görevi kapsamında halen TCG BARBAROS fırkateyni de bölgede bulunmaktadır" denildi. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 10:21 Kaynak: İHA
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