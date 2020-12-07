Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü

07.12.2020 21:49
Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.

Adana'da vatandaşların yoğun olarak kullandığı Ziyapaşa ve Bülent Angın bulvarları ile Atatürk Caddesi'nin kısıtlamanın başlamasıyla boş kaldığı görüldü. Kentte önlem alan polis ekipleri denetim yaptı.

Mersin

Mersin'de cadde, sokak ve meydanlarda başlayan hareketlilik, saat 21.00'de başlayan kısıtlamayla yerini sessizliğe bıraktı.

Araç ve yaya trafiğinin sabah saatlerinde yoğun olduğu yerlerde sakinlik gözlendi.

Kentin işlek bulvarlarının yanı sıra cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri tarafından şehir merkezindeki farklı noktalarda uygulama yapıldı.

Hatay

Hatay'ın merkez Antalya ilçesinin en işlek bölgelerinden Cumhuriyet Meydanı, Atatürk, Gündüz, Fatih, İnönü, Saray caddeleri sessizliğe büründü.

Polis ekipleri de cadde ve sokaklarda kontrol yaptı.

Öte yandan kısıtlamanın başladığı saatlerde ellerinde poşetle evine gitmeye çalışan yaşlı bir kadın, polis aracıyla evine götürüldü.

Osmaniye

Osmaniye'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Caddesi ile Devlet Bahçeli, Musa Şahin ile Adnan Menderes bulvarları boş kaldı.

Cumhuriyet ve Devlet Bahçeli meydanları da sessizliğe büründü.

Ana arterler üzerinde devriye gezen polis ekipleri, kavşak, cadde girişlerinde önlem alarak sokakta bulunan araçlarla yayaların belgelerini ve kimliklerini kontrol etti.

Mersin, Hatay, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika


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