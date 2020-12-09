Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika

Boş sokak ve caddeler
Parkta dolaşan sokak hayvanları
Otobüs, taksiler ve paket servis kuryeleri
Oyun parklarındaki sessizlik
Sahil kesiminden ve meydanlarda hakim olan sakinlik
Polislerin denetimlerind Doğu Akdeniz'de cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hafta içi her gün 21.00 ila 05.00 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Mersin'deki cadde, sokak ve meydanlarda sessizlik hakim oldu.
Mersin
Mersin'de kısıtlamanın başlamasıyla araç trafiğinin yoğun olduğu Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve İnönü Bulvarı'nda sakinlik oluştu.
Vatandaşların sıklıkla kullandığı kıyı şeridindeki Adnan Menderes Bulvarı ile sahildeki meydanlar da sessizliğe büründü.
Kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ana arterlerde ve kıyı şeridinde sık sık devriye gezdi.
- Kaynak: AA
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