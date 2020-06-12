Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrasında üçüncü kez kılındı - Son Dakika

Cuma namazı sırasında sosyal mesafe kuralına da uyuldu. Avluda yer kalmayınca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi.

Sağlık görevlileri girişte vatandaşların ateşini ölçtü, Osmaniye Belediyesi vatandaşlara maske dağıttı, cemaate el hijyeni için dezenfektan kullandırıldı.

Osmaniye'de, Envar-ül Hamit Camisi avlusunda vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.

Namazda vatandaşlar maske de taktı.

İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda, sosyal mesafe kuralına da uyuldu.

Çok sayıda vatandaşın geldiği camide, namaz öncesinde görevliler tarafından cemaate maske dağıtıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami, Kovid-19 tedbirleri sonrası üçüncü kez cuma namazı kılmak isteyen vatandaşlara açıldı.

Cuma namazını İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş , Çukurova Kaymakamı Osman Sarı ve Çukurova İlçe Emniyet Müdürü Tansel Orakoğlu da kıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde cuma namazı için vatandaşlar semt pazarında oluşturulan alana geldi.

Adana , Mersin , Hatay ve Osmaniye 'deki camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı