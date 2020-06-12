Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası üçüncü kez kılındı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası üçüncü kez kılındı

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisinde namaz kılan cemaatten görüntüler MERSİN - Mersin' de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı.

Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisinde namaz kılan cemaatten görüntüler MERSİN - Mersin' de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında verilen aradan sonra üçüncü kez cuma namazı kılındı. Mersin'in Yenişehir ilçesindeki Muğdat Cami, Kovid-19 tedbirleri sonrası üçüncü kez namaz kılmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yaptı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı namaz öncesinde görevliler tarafından katılımcıların maske dağıtıldı. İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namazda, maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uydu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı