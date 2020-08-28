Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri hız kesmiyor - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerine devam edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğu Akdeniz'de son 48 saat içinde müttefik ülke gemileri ile üç kez icra edilen eğitimlere ilave olarak 28 Ağustos 2020 tarihinde Kıbrıs Adası güneyinde TCG Büyükada korveti ile İtalyan Muhribi ITS Durand de La Penne arasında deniz eğitimleri gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

(İHA)