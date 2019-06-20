Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama geriliminde Türkiye'den yeni adım: Yavuz sondaj gemisi yola çıktı
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Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama geriliminde Türkiye'den yeni adım: Yavuz sondaj gemisi yola çıktı

8 dakika önce

Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayacak 2. sondaj gemisini bölgeye yolladı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz, perşembe günü Kocaeli'den Akdeniz'e doğru yola çıktı. Geminin doğal gaz sondaj çalışmaları yaklaşık 3 ay sürecek.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama geriliminde Türkiye'den yeni adım: Yavuz sondaj gemisi yola çıktı, System.String[]
Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayacak 2. sondaj gemisini bölgeye yolladı. 6. nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz perşembe günü Kocaeli'den Akdeniz'e doğru yola çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sondaj gemisinin çalışmaları hakkında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Magosa Körfezi'nde bulunan Karpaz-1 kuyumuzda üç bin 300 metre sondaj derinliğine ulaşacak olan Yavuz, buradaki çalışmalarını yaklaşık 3 ayda tamamlayacak." açıklamasında bulundu.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:53 
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