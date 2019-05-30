Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışları: Çevreye olası zararları neler?

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları devletler arasında siyasi gerilimlere neden oldu. Yaşanan 'doğal gaz krizinin' yanında fosil bir yakıt olması yönüyle doğal gaz ve onun üretiminin Akdeniz'de çevreye olası zararları üzerinde yeterince durulmuyor.Kıbrıs, Mısır, İsrail ve İtalya gibi ülkeler bölgeyi enerji üretim merkezlerinden biri haline getirmek için iş birliği yaptı. Bölgede yalnız kalan Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını duyurması uluslararası alanda tepki yarattı.