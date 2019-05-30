Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışları: Çevreye olası zararları neler?
Son Dakika Dünya Haber

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışları: Çevreye olası zararları neler?

41 dakika önce

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları, devletler arasında siyasi gerilimlerin yaşanmasına neden oldu. Yaşanan "doğal gaz krizi"nin yanında fosil bir yakıt olması yönüyle doğal gaz ve onun üretiminin, Akdeniz'de çevreye olası zararları üzerinde çok fazla durulmuyor.

Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışları: Çevreye olası zararları neler?, System.String[]
Doğu Akdeniz'de doğal gaz arama ve çıkarma çalışmaları devletler arasında siyasi gerilimlere neden oldu. Yaşanan 'doğal gaz krizinin' yanında fosil bir yakıt olması yönüyle doğal gaz ve onun üretiminin Akdeniz'de çevreye olası zararları üzerinde yeterince durulmuyor.

Kıbrıs, Mısır, İsrail ve İtalya gibi ülkeler bölgeyi enerji üretim merkezlerinden biri haline getirmek için iş birliği yaptı. Bölgede yalnız kalan Türkiye'nin doğal gaz arama çalışmalarına başlayacağını duyurması uluslararası alanda tepki yarattı.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:38 
Akdeniz, Doğu Akdeniz, Dünya
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak? Meteoroloji merak edilen soruya cevap verdi Zonguldak'ta dinazorlar çağından kalma fosiller bulundu EPGİS akaryakıttaki indirimlerin ne zaman pompaya yansıyacağını açıkladı Avustralya'da uyuduğu sırada pitonla göz göze gelen kadının hayatını soğukkanlılığı kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.5.2019 17:19:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de doğal gaz arayışları: Çevreye olası zararları neler?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]