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İnönü Caddesi

Atatürk Parkı HATAY - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt genelinde, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuluyor. Hatay'ın en işlek alanlarından olan İnönü Caddesi ve Atatürk Parkı'nın boş kaldığı gözlendi.