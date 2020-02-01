Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında - Son Dakika

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Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi Mersin açıklarında
6 saat önce
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.
Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 07:00 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Fatih sondaj gemisi, Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşuçu Limanı açıklarında demirledi.
Bölgede çalışmalarını tamamlayan Fatih, yeni lokasyon ve ikmal hazırlığı için Taşucu Limanı açıklarına geldi.
Yaklaşık 12 bin 200 metre sondaj derinliği kapasitesine sahip 229 metre uzunluğundaki gemi, ikmal hazırlıklarının ardından yeni lokasyonuna gidecek.
Fatih, aktif konumlandırma sistemi sayesinde 6 metre yükseklikteki dalgada bile sabit kalarak operasyonlarını yürütebiliyor.
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