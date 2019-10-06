Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.