Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
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Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor

1 saat önce

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor, System.String[]

Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:38 Kaynak: AA
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