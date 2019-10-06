Doğu Akdeniz'de fırtına bekleniyor
1 saat önce
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtınaya dönüşeceği öngörülüyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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