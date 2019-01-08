Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, denizlerde fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları uyardı.

Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, denizlerde fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları uyardı. Doğu Akdeniz ve Doğu Karadeniz'in doğusunda beklenen fırtına, gece başlayıp sabaha kadar etkisini sürdürecek.

Denizlere ait meteorolojik uyarıda, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın bu gece saat 23.00'ten itibaren yarın sabah saat 09.00'a kadar batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 Kaynak: İHA

Doğu Akdeniz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak Tarım ve Orman Bakanlığı, Hileli Kıyma Görüntüleri Üzerine Harekete Geçti

Son Dakika! Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir! Son Dakika! Benzin ve Motorine Zam Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 17:27:24. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]