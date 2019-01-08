Doğu Akdeniz'de Fırtına Uyarısı
1 saat önce
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, denizlerde fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları uyardı.
Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, denizlerde fırtına uyarısı yaparak, vatandaşları uyardı. Doğu Akdeniz
ve Doğu Karadeniz
'in doğusunda beklenen fırtına, gece başlayıp sabaha kadar etkisini sürdürecek.
Denizlere ait meteorolojik uyarıda, Doğu Karadeniz'in doğusu ile Doğu Akdeniz'de rüzgarın bu gece saat 23.00'ten itibaren yarın sabah saat 09.00'a kadar batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtilerek, başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. - MERSİN
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:55 Kaynak: İHA
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