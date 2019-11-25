Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

Mersin Meteoroloji Müdürlüğü tarafından, Doğu Akdeniz'de bu gece yarısından itibaren denizde fırtına beklendiği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.



Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezinin denizlere ait meteorolojik uyarına yer verildi. Açıklamada, Doğu Akdeniz'in doğusunda, doğu ve kuzeydoğu yönlerden esen rüzgarın, bu gece saat 02.00 sıralarından itibaren kuvvetini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Saatteki hızı zaman zaman 75 kilometreye kadar çıkacak fırtınanın, yarın akşam saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek olası aksamalara karşı vatandaşlar uyarıldı. - MERSİN