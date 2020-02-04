Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı

6 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarından itibaren 7 Şubat Cuma gününe kadar kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek, vatandaşları uyardı.

Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Meteoroloji Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de yarından itibaren 7 Şubat Cuma gününe kadar kuvvetli fırtına beklendiğini bildirerek, vatandaşları uyardı. Fırtına Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta etkili olacak.


Mersin Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş'ta yer yer hızı saatte 100 kilometreye ulaşacak fırtına beklendiği belirtildi. Yapılan son değerlendirmelere göre rüzgarın yarın (Çarşamba) öğle saatlerinden itibaren Mersin'in yüksek kesimleri ( Mut, Çamlıyayla, Toroslar), Adana'nın kuzey kesimleri ( Aladağ, Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli, Karaisalı, Pozantı, Kozan) ve Kahramanmaraş'ın kuzeybatı kesimleri (Afşin ve Göksun) ile 6 Şubat Perşembe sabah saatlerinden itibaren Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş il genelinde güney, güneybatı yönlerden fırtına (62-74km/sa), yer yer tam fırtına (88-100 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma sabah saatlerinde etkisini yitireceğini ifade eden meteoroloji yetkilileri, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, yerde kar örtüsünün olduğu yüksek kesimlerde kar savrulmasından dolayı görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirttiler.


Denizde kuvvetli fırtına


Öte yandan, denizlere ait meteorolojik uyarıda da yine Doğu Akdeniz'de yarından itibaren kuvvetli fırtına beklendiği kaydedildi. Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Akdeniz'de güney-güneybatı yönlerden esmekte olan rüzgarın kuvvetini arttırarak 6 Şubat Perşembe günü ilk saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 7 Şubat Cuma günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.


Uyarıda, fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. - MERSİN

Doğu Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Şehit ağabeyini son yolculuğuna askeri üniformayla uğurladı
Meteoroloji'den 6 il için fırtına uyarısı Çanakkale'de feribot seferlerine fırtına engeli Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:04:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'de fırtına uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]