"Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi" - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi' - Son Dakika

"Doğu Akdeniz'de Fransız fırkateyni ile geçiş eğitimleri icra edildi"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli Gökçeada fırkateyni ve Fransız Surcouf fırkateyni arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz Kalkanı Harekatı'nda görevli TCG GÖKÇEADA fırkateynimiz ile Mersin liman ziyareti icra eden Fransız fırkateyni FS SURCOUF arasında Doğu Akdeniz'de 'Geçiş Eğitimleri' icra edildi."

(Mehmet Kalay/İHA)

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:45 Kaynak: İHA
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