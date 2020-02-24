"Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi' düzenlenecek - Son Dakika

"Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek

6 saat önce

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı desteğinde Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle 26-27 Mart tarihlerinde Çağ Üniversitesinde "Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası...

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı desteğinde Çağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi iş birliğiyle 26- 27 Mart tarihlerinde Çağ Üniversitesinde " Doğu Akdeniz'de Güvenlik, Barış ve İstikrar Uluslararası Kongresi" düzenlenecek.


Kongrenin temel amacı, sosyal ve beşeri bilimler alanında uluslararası ilişkiler bölümüne yönelik bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve yeni perspektiflerin oluşmasına aracılık etmek. Bu şekilde uluslararası ilişkiler başta olmak üzere diğer sosyal bilimler alanlarına da katkıda bulunulması hedefleniyor. Kongrede enerji, Kıbrıs, göç, güvenlik, dış politika, uluslararası hukuk, insan hakları, terörizm, çevre, iklim değişikliği, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi konu başlıkları ele alınacak. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Doğu Akdeniz, 27 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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