"İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" programları - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda, Mehmet Akif Ersoy'un özgeçmişi anlatıldı, İstiklal Marşı okundu.

Vali Süleyman Elban, programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın yazıldığı dönemin zorlu savaş koşullarına ev sahipliği yaptığını söyledi.

Mehmet Akif Ersoy'un, "Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" sözüne vurgu yapan Elban, "Geçmişten günümüze canını seve seve feda etmiş tüm vatan evlatlarını, gururla söylediğimiz İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, bu milli mücadelede Anadolu'nun her köşesinde mücadele edip bu ülkenin bize vatan olarak bırakılmasında lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum." şeklinde konuştu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.