Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu
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Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu

2 saat önce

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu, System.String[]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27 
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