Doğu Akdeniz'de kararlılık vurgusu
2 saat önce
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TBMM'de 4 siyasi partinin, Doğu Akdeniz
ile ilgili ortak bildirisine ilişkin, "Bu güzel haber milletimizin birlik, beraberlik ve kararlılığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:27
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