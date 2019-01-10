Doğu Akdeniz'de Kış

Hatay'ın Hassa ilçesinde beyaza bürünen Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan bir mahalledeki vatandaşlar, kazma ve küreklerle yollardaki buzları kırarak meydana gelebilecek kazaları önlemeye çalıştı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde beyaza bürünen Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan bir mahalledeki vatandaşlar, kazma ve küreklerle yollardaki buzları kırarak meydana gelebilecek kazaları önlemeye çalıştı.



İlçeye bağlı Arpalıuşağı Mahallesi'ndeki evlerin çatısı ile ağaçlarda yaklaşık yarım metreye yakın buz sarkıtları oluşurken, kar yağışını fırsat bilen çocuklar da evlerinden aldıkları bidonlarla kayıp gönüllerince eğlendi.



Mahalle sakinlerinden Ali Delioğlu, vatandaşların güvenli bir şekilde yolda yürümesi için arkadaşlarıyla birlikte yoldaki buzları kırdıklarını söyledi.





Yoldaki buzları önce suyla yumuşatıp sonra da kazma ve ağaçtan yaptıkları kürekle kırdıklarını ifade eden Delioğlu, "Hem vatandaşların yolda yürüyebilmesi için hem de çocuklarımızın düşmeden okullarına gidebilmeleri için arkadaşlarımızla birlikte gönüllü olarak çalışıp böyle bir hizmet yapıyoruz." şeklinde konuştu.





Arkadaşlarıyla bidonlarla karda kayan çocuklardan Hüseyin Çörtük de bidonla kaymanın çok eğlenceli olduğunu söyledi.



İki gün önce yoğun bir kar yağışı olduğunu belirten Çörtük, "Biz de arkadaşlarımızla bunu fırsat bilerek evlerden getirdiğimiz bidonlarla karla kaplı tepeler ve mahalle içerisindeki yollarda kayarak kar topu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz. Bu bizim için vazgeçilmez bir keyif. Bazen büyüklerimiz de bize eşlik ediyor." diye konuştu.

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