Doğu Akdeniz'de Kış (2)
1 saat önce
- Doğu Akdeniz'de kış Dörtyol sahilinde denizin taşması sonucu tahribat meydana geldi Kıyı kesim görüntüsü Balıkçı barınağı görüntüsü Hatay'da fırtına ve sağanakHatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
- Doğu Akdeniz
'de kış Dörtyol
sahilinde denizin taşması sonucu tahribat meydana geldi
Kıyı kesim görüntüsü
Balıkçı barınağı görüntüsü Hatay
'da fırtına ve sağanak
Hatay'ın İskenderun
ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Arsuz
ilçesi Karaağaç
Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda mahsur kaldı.
Fırtına nedeniyle iki ilçede de sahile vuran büyük dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:08 Kaynak: AA
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