Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz'de Kış (2)

Doğu Akdeniz'de Kış (2)

1 saat önce

- Doğu Akdeniz'de kış Dörtyol sahilinde denizin taşması sonucu tahribat meydana geldi Kıyı kesim görüntüsü Balıkçı barınağı görüntüsü Hatay'da fırtına ve sağanakHatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

- Doğu Akdeniz'de kış
Dörtyol sahilinde denizin taşması sonucu tahribat meydana geldi
Kıyı kesim görüntüsü
Balıkçı barınağı görüntüsü
Hatay'da fırtına ve sağanak

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde de bazı araçlar yolda mahsur kaldı.

Fırtına nedeniyle iki ilçede de sahile vuran büyük dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 07:08 Kaynak: AA

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