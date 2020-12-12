Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de "kısıtlama" sessizliği devam ediyor
12.12.2020 23:17
Boş sokak ve caddeler Taksi ve paket servis kuryeleri Oyun parkları Sahil şeridi Boş meydanlar Polislerin denetimleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik...
Boş sokak ve caddeler
Taksi ve paket servis kuryeleri
Oyun parkları
Sahil şeridi
Boş meydanlar
Polislerin denetimleri MERSİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde, sokak ve meydanlarda gün boyu sessizlik hakim oldu.
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