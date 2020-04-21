"Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, " Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye'nin sondaj faaliyetlerine ilişkin Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, "Yunanistan, bugünkü açıklamasıyla bölgemizdeki sorunlara ilişkin gerçeklerden uzak bir algı ve hak tanımaz tavırlara sahip olduğunu bir kez daha göstermektedir. Yunan/Rum tarafı, ülkemizin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'nde meşru ve egemen haklara, Kıbrıs Türklerinin de Ada'nın ortak sahibi olarak Ada'nın etrafındaki kaynaklarda eşit haklara sahip olduğu gerçeğini kasıtlı olarak görmezden gelmektedir. Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrarı esas tehdit eden, Yunan/Rum ikilisinin maksimalist ve uzlaşmaz tutumudur. Doğu Akdeniz'de hem ülkemizin hem de KKTC'nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)