Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

6 saat önce

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükselmeye devam ediyor.

Adana ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı camilerden dua sesleri yükselmeye devam ediyor.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım üzerine camilerde yatsı ezanından sonra minarelerden salgına karşı dua edildi.

Adana Sabancı Merkez Camisi'nde de yatsı ezanı sonrası din görevlisi, "Her daim mağdurların, mazlumların, gariplerin yanında yer almış, çaresizlere kucak açmış necip milletimizden rahmetini esirgeme Allah'ım. ya Rabbi, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza kolaylıklar nasip eyle. Kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle Allah'ım. Zor günlerden geçiyoruz. Birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle Allah'ım." dileğinde bulundu.

Mersin

Mersin'de merkez Yenişehir ilçesinde yatsı ezanı sonrası koronavirüs salgınına karşı dua edildi.

45 Evler Camisi'nde din görevlisi, duaların kabul edilmesi temennisinde bulundu.

Cami minaresinden yapılan duada "Ya Rabbi, devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve bütün insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza eyle. Bu zor zamanlarda, büyük bir özveriyle gece gündüz demeden çalışan başta sağlık görevlilerimiz olmak üzere tüm çalışanlarımıza yardım eyle Allah'ım." denildi.

Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hayat kadınlarına bin lira kaptırınca otel görevlisini gasp ettiler
Adana'da sokağa çıkan yaşlıları anonsla uyaran polis ekipleri, tek tek hepsini evine bıraktı Adana'da kolonya içen bir kişi hayatını kaybetti Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi
Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı Çağdaş Atan'ın koronavirüs testi negatif çıktı         
18:54
Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti Fransa'da koronavirüs nedeniyle 4 Türk daha hayatını kaybetti         
18:38
Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi Ankara'da Pakistan Milli Günü için tören düzenlendi         
18:14
Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu Son Dakika: İhsan Amca'yı korkutarak video çeken gence verilen ceza belli oldu         
18:06
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse yakalanan Fatih Terim'i aradı         
17:48
Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü Fenerbahçe'nin Ozan Tufan ve Vedat Muriç planı suya düştü         
17:31
Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti         
16:45
Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır Son Dakika: Fatih Terim'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hafif öksürük dışında şikayeti bulunmamaktadır         
16:43
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı         
16:41
Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor Güney Kore koronavirüsle mücadelede çığır açtı! Açık kabinde test yapılıyor         
16:40
TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü TRT'de bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü         
16:17
Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi Son Dakika: İstanbul'da piyasa değeri 3 milyon TL olan 1 milyon sahte maske ele geçirildi         
16:11
Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar Ebru Polat, yaşlı amcanın videosunu çeken kişiye sert çıktı: Vicdansızlar         
13:29
Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı Son dakika: Londra'dan dönen Boks Milli Takımı'nda iki kişide koronavirüs çıktı         
12:59
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına her ay aktarılan kaynak 180 milyon liraya çıkarıldı         
11:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 05:26:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'de koronavirüs salgınına karşı camilerde dua edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]