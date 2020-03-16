Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler

6 saat önce

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler, System.String[]

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinden (ESOB) yapılan açıklamaya göre, oda, virüse karşı hijyen seferberliği başlattı. Oda ve Büyükşehir Belediyesi koordinesinde kent içi yolcu taşımacılığı yapan toplu taşıma araçları dezenfekte edildi.

ESOB Başkanı Niyazi Göğer, Birlik olarak halk sağlığını her şeyin üstünde tuttuklarını belirterek, dezenfekte işleminin düzenli devam edeceğini kaydetti.

Üzerlerine düşen görevi eksiksiz yerine getirmek için gayret sarf ettiklerini kaydeden Göğer, ilaçlama için gerekli birimleri görevlendirerek destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

Mersin

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresinde (MESKİ) vatandaşların hizmet aldığı birimler dezenfekte edildi.

Silifke ilçesinde belediye ekiplerince park ve sosyal yaşam alanlarında temizlik çalışması yapıldı.

Toroslar Belediyesi ise ilçede mart ayında düzenlenmesi planlanan kültür, sanat, gezi ve spor etkinliklerini ileri tarihe erteledi.

Hatay'da park, okul ve duraklar temizlendi

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, park, okul, banka, otobüs durakları, Hatay Havalimanı ve otobüs terminallerini özel dezenfektanlarla temizledi.

Öte yandan 20-29 Mart tarihlerinde yapılacak 4. Hatay Kitap Fuarı'nın ileriki bir tarihe ertelendiği duyuruldu.

Meslek lisesinden dezenfektan üretimi

Hatay'daki Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okulların temizliğinde kullanılmak üzere günlük 10 ton yüzey dezenfektanı üretiyor.

Okul Müdürü Yusuf Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimya teknolojisi bölümünde dezenfektan ürettiklerini söyledi.

Sağlık Bakanlığından onay alınan yüzey dezenfektanı ürününü öğretmenlerin gözetiminde ürettiklerini kaydeden Çalışkan, şunları konuştu:

"Ürünü, Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu mevzuata uygun şekilde üretiyoruz. Hedefimiz, öncelikle Antakya ve Hatay'ın dezenfekte işleminde kamu yararı ilkesini baz alarak toplumumuza hizmet vermek. Sonrasında ise diğer illerimizden gelen talepleri karşılama hedefindeyiz. Kamu kurumu olmanın gereğini yaparak hizmet veriyoruz, herhangi bir kazanç sağlama gibi bir gayemiz yok. Bu hususta da elimizden gelen çalışmaları yapıyoruz."

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:44 Kaynak: AA
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