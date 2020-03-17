Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Ortodoks Kilisesi dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Ortodoks Kilisesi dezenfekte edildi - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Ortodoks Kilisesi dezenfekte edildi

6 saat önce

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Adana, Mersin ve Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirler sürüyor.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde de belediye tarafından Ortodoks Kilisesinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekipler, kilisenin iç ve bahçe kısmını temizledi.

Öte yandan İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Fatih Tosyalı başkanlığında oluşturulan komisyon, Kovid-19 Eylem Planını hazırladı.

İskenderun Gençlik Merkezi de ay sonuna kadar etkinliklere ara verdiğini açıkladı.

Doğu Akdeniz'de koronavirüse karşı tedbirler - Ortodoks Kilisesi dezenfekte edildi

İskenderun, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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