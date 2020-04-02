Doğu Akdeniz'de Kovid-19 önlemleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 önlemleri
6 saat önce
Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Mersin Gişeleri Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğu Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapması Polislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunması MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında...
Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu
Mersin Gişeleri
Kontrol noktasında oluşan uzun araç kuyruğu
Polis ekiplerinin durdurdukları araçlarda gerekli kontrolleri yapması
Polislerin sürücülere gerekli uyarılarda bulunması
MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 03:41 Kaynak: AA
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