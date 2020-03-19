Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Adana, Hatay ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Adana, Hatay ve Mersin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Seyhan İlçe Halk Sağlığı uzmanları ile Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü yetkilileriyle fahiş fiyat ve ürün kalitesi denetimi yaptı.

Zabıta ekipleri fiyat kontrolünü gerçekleştirirken, halk sağlığı uzmanı ve gıda mühendisleri de ürünlerin kalitesi, son kullanma tarihi ve halk sağlığına uygun olup olmadığını kontrol etti.

Özellikle kolonya, dezenfektan, maske, el sabunu ve genel temizlik maddelerine yönelik satış yapan iş yerlerinde denetim yapan ekipler, fiyat etiketlerini inceledi.

Bu arada Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede virüsün yayılmasını önlemeye yönelik temizlik, ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Sarıçam Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak kullandığı bölgelerde dezenfekte çalışmalarını sürdürdü.

Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, dezenfekte çalışmalarını yerinde inceledi.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğince öğrenci servisleri dezenfekte edildi.

Kozan Cumhuriyet Başsavcılığı da adliye ile cezaevleri ve idari binalarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi. Binaların belirli yerlerine el dezenfektanları yerleştirildi, girişlerde ateş ölçer cihaz ile ölçüm yapılmaya başlandı. Ayrıca arama işlemlerini yapan personelin eldiven ve maske takması sağlandı.

Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına eldiven dağıttı.

Pazarcı esnafının mutlaka maske, eldiven, kolonya, ıslak mendil, dezenfekte gibi sağlık ürünlerini bulundurması gerektiğini ifade eden Akçay, herkesin tedbirli davranmasını istedi.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından İskenderun Katolik ve Ermeni kiliselerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini arttırarak sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven başkanlığında oluşturulan komisyon, Kovid-19 Eylem Planı'nı hazırladı.

Payas ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümündeki öğrenciler de artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor.

Okul müdürü Ahmet Süreyya Rifaioğlu, çalışmalarla ilgili AA muhabirine, dezenfektan üretimini Türkiye genelinde yapan okullardan biri olduklarını söyledi.

Rifaioğlu, 5 öğretmen ve 56 öğrenciyle üretimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

-Mersin

Mersin Büyükşehir Belediyesi, dezenfekte çalışmaları ağırlıklı olarak huzurevlerinde sürdürdü.

Ekipler, toplu taşıma araçları, ibadethaneler, okullar, muhtarlıklar, dernekler ve vatandaşların yoğun olduğu noktaları da sterilize etti.

Toroslar Belediyesi ekipleri de de hijyen denetimi yaptığı semt pazarlarında, gıda ürünlerinin etiketlerini ve satış koşullarını kontrol etti.

Öte yandan, Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, Kriz Merkezi'ne ulaşmak isteyenler için iletişim hattı kurdu.

Kamu kurum ve kuruluşlarının ilaçlama taleplerini iletebileceği "0324 533 37 21" numaralı hattan vatandaşlar da yararlanacak.

Kovid-19 ile mücadele çalışmaları, kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de sürdürüldü.

Erdemli'de, kamu kurumlarının yanı sıra siyasi partilerin, meslek odalarının, derneklerin ve cemiyetlerin binaları dezenfekte edildi.

Mut ve Gülnar'da da belediye ekipleri, toplu taşıma araçları, camiler, okullar ile vatandaşların yoğun bulunduğu noktaları ilaçladı.

Tarsus Belediyesi ise kendi bünyesinde üretilen dezenfektanları şişeleyerek, ücretsiz dağıttı.

Mersin, Hatay, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 05:44 Kaynak: AA

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