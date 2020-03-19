Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
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Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

23 dakika önce

Kiliselerde dezenfeksiyon yapılması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleriHATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından İskenderun Katolik ve Ermeni kiliselerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Kiliselerde dezenfeksiyon yapılması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

HATAY - Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından İskenderun Katolik ve Ermeni kiliselerinde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı kent genelinde dezenfeksiyon işlemlerini arttırarak sürdürdüklerini belirtti.

Öte yandan Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven başkanlığında oluşturulan komisyon, Kovid-19 Eylem Planı'nı hazırladı.

Payas ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojisi bölümündeki öğrenciler de artan dezenfektan talebini karşılamaya çalışıyor.

Okul müdürü Ahmet Süreyya Rifaioğlu, çalışmalarla ilgili AA muhabirine, dezenfektan üretimini Türkiye genelinde yapan okullardan biri olduklarını söyledi.

Rifaioğlu, 5 öğretmen ve 56 öğrenciyle üretimleri gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Akdeniz, İskenderun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:37 Kaynak: AA

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