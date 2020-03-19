Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay, esnafa eldiven dağıtması Esnafı koronavirüse karşı uyarması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay, esnafa eldiven dağıtması
Esnafı koronavirüse karşı uyarması Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
ADANA - Adana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana Semt Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Akçay koronavirüs tedbirleri kapsamında pazarcı esnafına eldiven dağıttı.
Pazarcı esnafının mutlaka maske, eldiven, kolonya, ıslak mendil, dezenfekte gibi sağlık ürünlerini bulundurması gerektiğini ifade eden Akçay, herkesin tedbirli davranmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:10 Kaynak: AA
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