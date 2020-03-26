Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

7 saat önce

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri, System.String[]

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Seyhan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, özel ekiple, kamusal açık ve kapalı alanlarda dezenfekte çalışmaları sürdürülüyor.

Sahadaki temizlik ve bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra Seyhan Belediyesinde, encümen ve komisyon toplantıları da birer koltuk boş bırakılıp, maske ve eldiven takılarak gerçekleştiriliyor.

Kentte caddelerde bulunan trafik sinyalizasyon sistemindeki kırmızı ışıklarda dijital olarak "Evde Kal" yazısıyla sürücülere uyarılarda bulunuluyor

Mersin

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde, kırsal mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Kriz Masası bünyesinde görevlendirilen 30 kişilik ekip, 22 mahalledeki kamu kurum ve kuruluşları, sağlık ocakları, askeri birlikler, eczane, okul, muhtarlık binaları, bankalar, camiler ve bakliyat depolarını ilaçlı suyla temizledi.

Ekipler, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olanlar için yemek ve gıda yardımında da bulundu.

Mezitli Belediyesi ekiplerince de kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, kamu araçları, sağlık merkezleri, eczaneler, otobüs durakları, bankalar, ATM'ler ve parklarda dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Toroslar Belediyesine bağlı ekipler de ilçedeki fırın ve unlu mamul imalatı yapan iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde iş yeri çalışanlarına hijyen konusunda gerekli uyarılar yapıldı.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince, Antakya'da Ulus Meydanı'nda bulunan ve daha önce emniyet şeridi çekilen oturma bankları, sökülerek kaldırıldı.


Koronavirüs tedbirleri kapsamında, semt pazarlarını denetleyen Antakya Belediyesi zabıtası ve emniyet mensupları, sosyal mesafenin korunmasına yönelik uyarılarda bulundu.


Tedbirler kapsamında, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Antakya ilçe merkezinde bulunan PTT binası önündeki sosyal mesafeyi koruma adına tedbirler aldı.

Vatandaşların arasına belli aralıklarla bariyerlerin yerleştirildiği PTT binası önünde, işlem yapacak kişilerin birbirlerine temas etmeden tek tek içeri alınması sağlandı.

Kırıkhan ilçesinde vatandaşların sevdikleri için zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bankalar önünde sosyal mesafenin korunması yönünde anonslar yapıldı.

Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.

Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.

Osmaniye, Akdeniz, Mersin, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 05:08 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi
Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi Son Dakika: Semt pazarlarında temel gıda ve temizlik maddelerinin haricindeki tüm ürünlerin satışına yasak geldi         
23:47
Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum Mike Tyson'dan olay itiraf: Annemin arkadaşlarının kızlarıyla birlikte oluyordum         
23:33
Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu Türkiye, en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 15. ülke oldu         
23:28
102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi 102 yıl önceki salgından kurtulan adam koronavirüs için altın kuralları verdi         
23:15
Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti Britney Spears, 100 metreyi 5.97 saniyede koştuğunu iddia etti         
22:44
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi         
22:38
Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı Tek başına tavla oynayan Onazi, evde kal çağrısı yaptı         
22:11
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras: İlk kaybımızı verdik, pozitif vakalarımız artmaya devam ediyor         
22:07
İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü         
22:03
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1696'ya yükseldi         
21:58
ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek         
21:50
Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı: Zaten dokunsalar ağlayacağım         
21:47
Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde Al Nasr, Sofiane Feghouli'nin peşinde         
21:45
Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor Sıtma ilacıyla koronavirüsü tedavi eden Fransız doktora ölüm tehditleri yağıyor         
21:44
Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti Koronavirüs korkusu nedeniyle asansör düğmesine ayağıyla basan kişinin görüntüleri sosyal medyada tepki çekti         
21:27
Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı Fenerbahçe, Serhat Güler'in hastaneden taburcu edildiğini açıkladı         
21:07
Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı Kırklareli'nde belediyenin sokaklara yerleştirdiği dezenfektanları çalan 5 kişi yakalandı         
21:00
Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak Çin, koronavirüs vakalarının artmasını önlemek için yabancıları ülkeye almayacak         
20:59
Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü Bilim Kurulu üyeleri, Çinli bilim insanlarıyla görüştü         
20:53
New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı New York'ta koronavirüs vaka sayısı bir günde yüzde 40 arttı         
20:30
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan hamam kahvehaneye çevrildi         
20:29
Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı Karantinadan sıkılan Ebru Polat, dansıyla sosyal medyayı salladı         
20:28
Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış? Mehmet Ali Yılmaz: Fatih Terim'e virüs nereden bulaşmış?         
20:14
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 8 bin 165'e yükseldi         
20:08
Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı Koronavirüsten hayatını kaybeden 33 yaşındaki Dilek Tahtalı'nın son görüntüleri ortaya çıktı         
20:04
Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz Merkez Bankası'ndan koronavirüs açıklaması: Salgının ekonomiye etkilerini yakından takip ediyoruz         
20:02
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 500 bini aştı         
19:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 liderlerine koronavirüs çağrısı: Bir an önce harekete geçmeliyiz         
19:29
Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı Cezaevi firarisiyle yakalanan Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Aşık serbest bırakıldı         
19:19
Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor Meteoroloji hafta sonu için uyardı! Yağış etkili olacak, sıcaklıklar düşüyor         
19:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 00:12:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]