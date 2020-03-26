Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'nin Kadirli İlçe Belediyesince koronavirüse karşı mücadele kapsamında belediye hizmet binası dezenfekte edilerek bina girişinde personel ve vatandaşların ateşini ölçülüyor, halka kolonya ve el dezenfektanı veriliyor.
Düziçi ilçesinde gıda satışı yapılan iş yerlerinde denetimler sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:19 Kaynak: AA
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