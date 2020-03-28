Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sahil

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu

Polis ekiplerinin otoyol üzerindeki önlemleri

Polis ekiplerinin vatandaşları bilgilendirmesi

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali

Peron ve yolcular

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

MERSİN (AA) Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Mersin'de sürücüler uyarıldı

Polis ekipleri kentte şehirler arası yolcu otobüslerinin sıklıkla kullandığı Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolundaki gişelerde sürücülere uyarılarda bulundu.

Vatandaşların hafta sonu erken saatlerde bisiklete bindiği ve yürüyüş yaptığı Adnan Menderes Bulvarı'nda da önlem alan ekipler, vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

Sahil bandında yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yolcu ve otobüs sayısında önceki günlere oranla düşüş olduğu görüldü.

Mersin Büyükşehir Belediyesi de okulların tatil olması nedeniyle "Süt Senin Gurur Mersin'in" projesi kapsamındaki dağıttığı okul sütlerini, öğrencilerin evlerine ulaştırdı.