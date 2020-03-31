Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Maske üretiminden detay

Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı'nın açıklaması

Çanta üretiminden detay

Gönüllü kursiyer Ayşe Timuçin açıklaması

Detay görüntü Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri

HATAY - Hatay'ın Kumlu ilçesinde, bir grup gönüllü tarafından, vatandaşlara dağıtılmak üzere maske ve bez çanta üretiliyor.

Kumlu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan atölyede, 20 gönüllü kursiyerin katılımıyla günde 300 maske ile 80 adet bez çanta üretimi gerçekleştiriliyor.

Üretilen maske ve çantalar, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri bireyler ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara, sağlık çalışanlarına ve askerlere ücretsiz dağıtılıyor.