Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Osmaniye Belediye binası girişine kurulan yaya dezenfeksiyon tüneli Belediye Başkanı Kadir Kara'nın dezenfeksiyon tünelinden geçmesi, ateşinin ölçülmesi Başkan Kara'nın konuşması Vatandaşın dezenfeksiyon tünelinden geçişi - OsmaniyeOsmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında...
Osmaniye Belediye binası girişine kurulan yaya dezenfeksiyon tüneli
Belediye Başkanı Kadir Kara'nın dezenfeksiyon tünelinden geçmesi, ateşinin ölçülmesi
Başkan Kara'nın konuşması
Vatandaşın dezenfeksiyon tünelinden geçişi - Osmaniye
Osmaniye Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında belediye hizmet binası girişine dezenfektan tüneli yerleştirdi.
Binaya girmek isteyen vatandaşlar tünelden geçiyor, güvenlik görevlilerince ateşleri de kontrol ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 06:46 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Bakan Soylu, İBB ve ABB'nin yardım kampanyalarına tepki gösterdi: Bu başka devlet oluşturmaktır İngiltere'de koronavirüsten en genç ölüm gerçekleşti! 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti ABD’nin karantinadaki uçak gemisinin kaptanından yardım çağrısı: Denizcilerin ölmesine gerek yok Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulanan kent sayısı 21'e yükseldi