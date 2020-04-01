Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Bilim Merkezi de sağlık çalışanları ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri için 3D yazıcılarla maske üretimi yaptı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Bilim Merkezi de sağlık çalışanları ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçleri için 3D yazıcılarla maske üretimi yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:58 Kaynak: AA
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