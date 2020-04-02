Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve HatayOsmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak...
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir'in evinde 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmesi
Hüseyin Özdemir'in konuşması Osmaniye ve Hatay
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Hüseyin Özdemir, Kovid-19'la mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla okuldan evine getirdiği 3 boyutlu yazıcıyla sağlık personeli için siperlikli maske üretmeye başladı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde belediye ekipleri, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere, üzerinde Kovid-19'la ilgili uyarıların yer aldığı kolonyalı mendil dağıttı.
Polis ekipleri de sürücüleri, Kovid-19 tedbirlerine uyma konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:40 Kaynak: AA
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