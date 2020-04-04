Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri
6 saat önce
Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Osmaniye'de Gençlik Merkezi çalışanları tarafından üretilen 500 siperlikli maske, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.
Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede dolaşarak hem esnafı hem de vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 05:18 Kaynak: AA
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