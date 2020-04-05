Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Hatay'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Reyhanlı Belediyesine bağlı ekipler, Reyhanlı- Kırıkhan kara yolundaki polis kontrol noktasındaki durdurulan araçları dezenfekte edip sürücülere üzerinde koronavirüsle ilgili uyarıların yer aldığı ıslak mendil dağıttı.

Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler de kontrol noktasındaki kontroller sırasında sürücülere koronavirüse karşı tedbirli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

Ayrıca polis kontrol noktası yakınından balık tutmaya gittiği öğrenilen 20 yaş altındaki bir gence sokağa çıkma yasağına uymadığı için 392 lira idari para cezası yazıldı.

Polis ekipleri cezanın ardından gence eve gitmesi yününde uyarılarda bulundu.