Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2) - Son Dakika

Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri (2)
6 saat önce
Cadde ve sokakların havadan görüntüsü Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini alması Polisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor.
Cadde ve sokakların havadan görüntüsü
Polis ekiplerinin yaşlı vatandaşın siparişini alması
Polisin siparişi teslim etmesi ADANA - Adana'da, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin uygulanmasına devam ediliyor. (2)
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 06:24 Kaynak: AA
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