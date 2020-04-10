Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Son Dakika

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmasına devam ediliyor.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu öncülüğünde Doğanbeyli İlkokulunda, gönüllü kadınlar maske üretimine başladı.

İlk etapta 5 bin maske üretilerek vatandaşlara dağıtılacağı öğrenildi.

Tufanbeyli Kaymakamı Ömer Sevgili, yıkanabilir maskelerin herkese ücretsiz verileceğini kaydetti.

İlçede ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, dezenfeksiyon yaptı.

Mersin

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınının etkisini en aza indirmek için gerçekleştirilen harcamalar ve zorunlu cari giderler dışındaki bütün ihale ve doğrudan alımların durdurulduğunu bildirdi.

Yenişehir Belediyesince de ilçedeki 17 aile sağlığı merkezinin girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki gişelerde uygulama yaptı.

Vatandaşların seyahat izin belgelerini kontrol eden ekipler, sürücülere Kovid-19'a ilişkin uyarılarda bulundu.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki semt pazarlarının girişinde dezenfektan stantları kuruldu.

Zabıta ekipleri, vatandaşlara sosyal mesafe kuralını hatırlatarak maske dağıttı.

Payas ilçesindeki semt pazarları ise belediye kararınca ikinci bir emre kadar kapatıldı.



Jandarma ekipleri de trafikteki uygulamalarına devam ederek, sürücüleri gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı.



Osmaniye

Sağlık-Sen Osmaniye Şubesi üyeleri, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Karacaoğlan Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan sağlık çalışanlarına ziyarette bulunarak, meyve ikram etti.

Kadirli ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulundaki usta öğreticiler, gönüllü olarak günde 500 maske üretimine başladı. Maskelerin, sağlık, kamu, emniyet, jandarma ile müftülük çalışanları başta olmak üzere vatandaşlara ücretsiz dağıtılacağı bildirildi.

Düziçi'nde ise Kaymakam Mutlu Almalı ve İlçe Emniyet Müdürü Tuncer Yıldırım'ın da katıldığı denetimlerde, esnaf ve vatandaşların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.